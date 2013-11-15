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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 11:42 BJT

《全球市场》日股领涨亚洲股市，因叶伦表态支持刺激措施

欧元兑美元 回落至1.3450，周四曾高见1.3497。

也没有迹象显示日本央行会改变其大规模刺激举措；之前数据显示日本经济增长上季明显放缓，因消费者和企业不愿支出。

日圆空方的动力周四增强，此前日本财务大臣麻生太郎告诉国会一委员会，日本必须维持干预汇市的政策手段。

美元兑日圆 已稳步上扬了三周，终于突破100.00日圆的障碍。在周四从低点99.11跳升后，目前正来到100.27。

大宗商品市场方面，布兰特原油连涨第三日，因担忧利比亚原油供应受阻；美国可望维持刺激政策规模让金价获得一些安慰。

布兰特原油 上涨0.08美元，报108.36美元；美国原油 升0.39美元，至94.15美元。现货金 小涨至1,289.16美元，脱离本周低点1,260.89美元。 (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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