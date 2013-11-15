《全球市场》日股领涨亚洲股市，因叶伦表态支持刺激措施

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
欧元兑美元 回落至1.3450，周四曾高见1.3497。
也没有迹象显示日本央行会改变其大规模刺激举措；之前数据显示日本经济增长上季明显放缓，因消费者和企业不愿支出。
日圆空方的动力周四增强，此前日本财务大臣麻生太郎告诉国会一委员会，日本必须维持干预汇市的政策手段。
美元兑日圆 已稳步上扬了三周，终于突破100.00日圆的障碍。在周四从低点99.11跳升后，目前正来到100.27。
大宗商品市场方面，布兰特原油连涨第三日，因担忧利比亚原油供应受阻；美国可望维持刺激政策规模让金价获得一些安慰。
布兰特原油 上涨0.08美元，报108.36美元；美国原油 升0.39美元，至94.15美元。现货金 小涨至1,289.16美元，脱离本周低点1,260.89美元。 (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)