版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 12:08 BJT

中国股市：沪综指早盘放量收涨逾2%，投资者憧憬三中全会细则或超预期

路透北京11月15日 - 中国股市沪综指周五早盘放量收升逾2%。分析师表示，随着各种版本的三中全会细则在市场上流传，投资者憧憬即将出台的细则或会超预期。飞机制造、自贸区、上海国企股等题材炒作热络，而且券商银行等权重股亦出现反弹，推动大盘一扫近期颓势。

沪综指 早市收报2,149.304点，大涨48.798点或2.32%；上证A股今日早市成交额724亿元人民币，半日成交已超过昨日全天成交量719亿元。

“这些热点都紧扣三中全会改革方案政策方向，市场反弹明显受政策利好带动。”太平洋证券研究院副院长张伟明认为。

方正证券研究所分析师黄涛表示，早盘市场整体情绪有所上升，成交热络，可能是大家期待即将出台的三中全会细则有意外惊喜。

不过分析师指出，近期市场仍面临不少利空因素，例如新股重启、经济增速回落、地方债平台风险、资金面偏紧，这些因素依然制约后市大盘表现。

沪深300指数 早市收涨2.9%，报2,371.376点。(完)

中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 张晓翀；审校 林琦/张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐