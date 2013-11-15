中国股市：沪综指早盘放量收涨逾2%，投资者憧憬三中全会细则或超预期

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透北京11月15日 - 中国股市沪综指周五早盘放量收升逾2%。分析师表示，随着各种版本的三中全会细则在市场上流传，投资者憧憬即将出台的细则或会超预期。飞机制造、自贸区、上海国企股等题材炒作热络，而且券商银行等权重股亦出现反弹，推动大盘一扫近期颓势。
沪综指 早市收报2,149.304点，大涨48.798点或2.32%；上证A股今日早市成交额724亿元人民币，半日成交已超过昨日全天成交量719亿元。
“这些热点都紧扣三中全会改革方案政策方向，市场反弹明显受政策利好带动。”太平洋证券研究院副院长张伟明认为。
方正证券研究所分析师黄涛表示，早盘市场整体情绪有所上升，成交热络，可能是大家期待即将出台的三中全会细则有意外惊喜。
不过分析师指出，近期市场仍面临不少利空因素，例如新股重启、经济增速回落、地方债平台风险、资金面偏紧，这些因素依然制约后市大盘表现。
沪深300指数 早市收涨2.9%，报2,371.376点。(完)
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一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)