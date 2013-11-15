美国个股：麦当劳明年将投资不超过30亿美元，用于新店开设与旧店改装

路透11月14日 - 麦当劳 周四表示，计划明年投资29亿至30亿美元，用于新开设1,500-1,600家餐厅与1,000家原有店面进行改装，这大致符合其今年经过下调的支出预测。

由于在中国及其他一些新兴市场表现一般，麦当劳在10月将2013年资本支出预估下调1亿美元，至30亿美元，并把一些新店开业时间推迟到明年。在赶超对手数年之后，麦当劳近来很难以在成熟门店实现销售扩张。

该公司也提供了对2014年商品成本及其他开支的预估，预计全年在美国和欧洲的商品成本将分别上升1-2%和1.5-2.5%。

麦当劳还预计，由于雇人开支升高以及赞助冬季奥运会等因素，其一般费用和行政成本将上升近2亿美元。

麦当劳重申2014年同店销售将增长3-5%，营业利润增加6-7%，增量投入资本的回报率约在15-19%之间。