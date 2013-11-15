美国个股：麦当劳明年将投资不超过30亿美元，用于新店开设与旧店改装

全球金融：2016年全球债务达215万亿美元，新兴市场债务大增--IIF
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
路透11月14日 - 麦当劳 周四表示，计划明年投资29亿至30亿美元，用于新开设1,500-1,600家餐厅与1,000家原有店面进行改装，这大致符合其今年经过下调的支出预测。
由于在中国及其他一些新兴市场表现一般，麦当劳在10月将2013年资本支出预估下调1亿美元，至30亿美元，并把一些新店开业时间推迟到明年。在赶超对手数年之后，麦当劳近来很难以在成熟门店实现销售扩张。
该公司也提供了对2014年商品成本及其他开支的预估，预计全年在美国和欧洲的商品成本将分别上升1-2%和1.5-2.5%。
麦当劳还预计，由于雇人开支升高以及赞助冬季奥运会等因素，其一般费用和行政成本将上升近2亿美元。
麦当劳重申2014年同店销售将增长3-5%，营业利润增加6-7%，增量投入资本的回报率约在15-19%之间。
麦当劳股价周四收低0.56%，报97.56美元。(完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $52.77/$52.19 res $53.44/$53.72 棕榈油 2,685马币(林吉特) sup 2,638/2,609马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.60 res $50.41/$51.21 现货金 $1,265/$1,273 sup $1,255/$1,249 LME期铜 $5,709/$5,644 res $5,774/$
路透首尔4月4日 - 亚洲市场周二盘初油价微跌，利比亚产量反弹给市场带来压力，美国活跃钻机数增加也暗示石油供应可能增加。 0141 GMT，布兰特原油期货较上日跌0.03美元至每桶53.09美元。 美国原油期货跌0.01美元至每桶50.23美元。