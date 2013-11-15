中港个股：中国平安获准发行260亿元可转债，业内预计年内可完成

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透北京11月15日 - 中国以市值计第二大寿险公司--中国平安 周五公告称，证监会已核准其公开发行260亿元人民币A股可转换公司债券。业内人士预计，年内即完成发行的可能性大。
中国平安 此前曾表示，此次可转债发行已获中国保监会批复。根据2011年底公司披露的相关方案，该可转债期限为六年，票面利率不超过3%，每年付息一次，自发行结束后满六个月后可以转股。
北京一大型券商可转债分析师称，“年内发行的可能性大。平安正股的估值便宜，市场认购的意向好。虽然资金略紧不利发行吧，但综合看发行条件还好，市场多认为年内就会发。”
中国平安首席财务官姚波此前亦在中报业绩会上表示，6月末集团偿付能力充足率为162.7%，有信心今年内完成发行260亿元可转债，预计到时偿付能力将升至181.2%，回复至去年末相若水平。分析师称，平保偿付能力下滑至接近150%的充足II类监管红线，故期待公司发行可转债以提升资本水平。
中国平安A股早盘收报38.21元，涨4%；过去一个月累计则微跌0.46%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)