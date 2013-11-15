台湾债市：RP利率稳中趋跌，因券商调节与投信申购款增加

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透台北11月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五稳中趋跌。资金调度人士指出，受近期有券商调节持券部位影响，券源更加短缺，较短天期的公债及公司债RP利率因而下调1个基点。
证券商表示，资金持续涌向货币市场，10月投信货币型基金的月增率达4.95%。RP市场除了银行资金满手而积极找券外，投信客户因申购款窜升也加入抢券行列，促使RP利率缓步盘低。
〞前几天有投信开0.67%(公司债)，要我全部的券给他。〞一证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，最近因调节部位，已于昨日向银行客户预告解约。目前已有少数银行愿意接受将公债RP利率自0.58%降为0.57%。
台湾投信投顾公会公布10月境内基金规模，较上月成长2.28%至约1.95兆台币，主要来自货币型及股票型基金分别挹注389亿及73亿台币，月增率各为4.95%、1.40%。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，落点在月内已部分低至0.67%。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。
下周紧缩因素为周四分别有48亿及25亿台币台电及太子公司债交割、周五则有70亿台电公司债交割。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)