台湾债市：RP利率稳中趋跌，因券商调节与投信申购款增加

路透台北11月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五稳中趋跌。资金调度人士指出，受近期有券商调节持券部位影响，券源更加短缺，较短天期的公债及公司债RP利率因而下调1个基点。

证券商表示，资金持续涌向货币市场，10月投信货币型基金的月增率达4.95%。RP市场除了银行资金满手而积极找券外，投信客户因申购款窜升也加入抢券行列，促使RP利率缓步盘低。

〞前几天有投信开0.67%(公司债)，要我全部的券给他。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，最近因调节部位，已于昨日向银行客户预告解约。目前已有少数银行愿意接受将公债RP利率自0.58%降为0.57%。

台湾投信投顾公会公布10月境内基金规模，较上月成长2.28%至约1.95兆台币，主要来自货币型及股票型基金分别挹注389亿及73亿台币，月增率各为4.95%、1.40%。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，落点在月内已部分低至0.67%。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。