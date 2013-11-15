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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 12:09 BJT

更正-《全球汇市》日圆下滑，因叶伦表态提振风险资产

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3454      1.3457       -0.02       +1.97      1.3194
 美元/日圆                           100.24      100.01       +0.23      +15.56       86.74
 欧元/日圆                           134.86      134.58       +0.21      +17.82      114.46
 美元/瑞郎                           0.9174      0.9164       +0.11       +0.21      0.9155
 英镑/美元                           1.6066      1.6063       +0.02       -1.14      1.6251
 美元/加元                           1.0467      1.0459       +0.08       +5.50      0.9921
 澳元/美元                           0.9346      0.9315       +0.33      -10.07      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8291      0.8271       +0.24       +0.10      0.8283
 澳元/日圆                           93.680      93.160       +0.56       +3.94      90.130
 新西兰元/日圆                       83.110      82.720       +0.47      -40.98     140.820
 英镑/日圆                           161.05      160.66       +0.24      +14.37      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1271      1.1255       +0.14      -10.12      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)

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