更正-《全球汇市》日圆下滑，因叶伦表态提振风险资产

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3454 1.3457 -0.02 +1.97 1.3194 美元/日圆 100.24 100.01 +0.23 +15.56 86.74 欧元/日圆 134.86 134.58 +0.21 +17.82 114.46 美元/瑞郎 0.9174 0.9164 +0.11 +0.21 0.9155 英镑/美元 1.6066 1.6063 +0.02 -1.14 1.6251 美元/加元 1.0467 1.0459 +0.08 +5.50 0.9921 澳元/美元 0.9346 0.9315 +0.33 -10.07 1.0393 新西兰元/美元 0.8291 0.8271 +0.24 +0.10 0.8283 澳元/日圆 93.680 93.160 +0.56 +3.94 90.130 新西兰元/日圆 83.110 82.720 +0.47 -40.98 140.820 英镑/日圆 161.05 160.66 +0.24 +14.37 140.82 澳元/新西兰元 1.1271 1.1255 +0.14 -10.12 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)