《分析》与市场波动共舞：中印央行的货币政策新尝试

在中央计划经济下，中国在迅速放开利率间市场的同时，经济中其他部分却仍受到牢牢控制，这或许也是造成波动的原因。中国缺乏具有足够深度的债券和货币市场来平缓波动，同时还必需通过仅能区间波动、无法自由兑换的货币来应对热钱流动的影响。

深圳第一创业证券的分析师王浩宇表示，量化管理可说是中国最有效的货币政策工具，因为数十年来的计划经济已使得地方政府对资金的价格完全无感。

**新旧货币政策的平衡**

印度市场波动的肇因，在于该国货币政策频繁与突然的变动。

“利率剧烈震荡，对中印两个市场的经济成长都显然不利。那使得规划决策难上加难。”汇控的Neumann表示。

和中国不同的是，印度的短期资金市场相对有深度，衍生品交易也较为成熟，但银行间利率今年震荡区间达到9个百分点。

在新上任的央行总裁拉詹采取稳定卢比措施后，印度股市 攀升至纪录新高。

然而企业投资却受挫，经济成长也进一步趋软，市场也只能重新猜测央行优先考虑的重点：是汇率、经济成长还是通胀。

曾任国际货币基金组织(IMF)经济学家的拉詹，在尝试深化银行间市场上或许挑错了时间，换言之，他在对抗汇率危机之时采取了这样的措施。

他对于设置阶梯式隔夜利率，以及戒除银行对于波动较大的短期融资依赖的尝试，让市场对于该跟随哪个指标及政策方向感到无所适从。

分析师表示，中印央行采取的方式或许偏离传统工具的程度过大，以致于无法抓稳新政策的重点。

“或许在此过渡阶段，两国央行需新旧两种市场工具并用，加倍努力创造深度更大的货币和资本市场。”Neumann说。