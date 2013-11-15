《分析》与市场波动共舞：中印央行的货币政策新尝试

全球金融：2016年全球债务达215万亿美元，新兴市场债务大增--IIF
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
在中央计划经济下，中国在迅速放开利率间市场的同时，经济中其他部分却仍受到牢牢控制，这或许也是造成波动的原因。中国缺乏具有足够深度的债券和货币市场来平缓波动，同时还必需通过仅能区间波动、无法自由兑换的货币来应对热钱流动的影响。
深圳第一创业证券的分析师王浩宇表示，量化管理可说是中国最有效的货币政策工具，因为数十年来的计划经济已使得地方政府对资金的价格完全无感。
**新旧货币政策的平衡**
印度市场波动的肇因，在于该国货币政策频繁与突然的变动。
“利率剧烈震荡，对中印两个市场的经济成长都显然不利。那使得规划决策难上加难。”汇控的Neumann表示。
和中国不同的是，印度的短期资金市场相对有深度，衍生品交易也较为成熟，但银行间利率今年震荡区间达到9个百分点。
在新上任的央行总裁拉詹采取稳定卢比措施后，印度股市 攀升至纪录新高。
然而企业投资却受挫，经济成长也进一步趋软，市场也只能重新猜测央行优先考虑的重点：是汇率、经济成长还是通胀。
曾任国际货币基金组织(IMF)经济学家的拉詹，在尝试深化银行间市场上或许挑错了时间，换言之，他在对抗汇率危机之时采取了这样的措施。
他对于设置阶梯式隔夜利率，以及戒除银行对于波动较大的短期融资依赖的尝试，让市场对于该跟随哪个指标及政策方向感到无所适从。
分析师表示，中印央行采取的方式或许偏离传统工具的程度过大，以致于无法抓稳新政策的重点。
“或许在此过渡阶段，两国央行需新旧两种市场工具并用，加倍努力创造深度更大的货币和资本市场。”Neumann说。
“但不能走回头路。倒退的话，或许将斩断政策努力的自然演进。”(完) (编译 田建华/高琦/张若琪 审校 屈桂娟/隋芬)
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $52.77/$52.19 res $53.44/$53.72 棕榈油 2,685马币(林吉特) sup 2,638/2,609马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.60 res $50.41/$51.21 现货金 $1,265/$1,273 sup $1,255/$1,249 LME期铜 $5,709/$5,644 res $5,774/$
路透首尔4月4日 - 亚洲市场周二盘初油价微跌，利比亚产量反弹给市场带来压力，美国活跃钻机数增加也暗示石油供应可能增加。 0141 GMT，布兰特原油期货较上日跌0.03美元至每桶53.09美元。 美国原油期货跌0.01美元至每桶50.23美元。