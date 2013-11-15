日本股市：日经指数扩大涨幅至2.05%

国际油市：油价微跌，利比亚产量反弹带来压力

路透首尔4月4日 - 亚洲市场周二盘初油价微跌，利比亚产量反弹给市场带来压力，美国活跃钻机数增加也暗示石油供应可能增加。 0141 GMT，布兰特原油期货较上日跌0.03美元至每桶53.09美元。 美国原油期货跌0.01美元至每桶50.23美元。