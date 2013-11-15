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货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 11:48 BJT

日本股市：日经指数扩大涨幅至2.05%

路透东京11月15日 - 日本股市日经指数 周五盘中劲升2.05%，至15,181.79，东证股价指数 上涨1.75%，至1,239.88。(完)

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