台湾股市：叶伦效应令大盘化解续跌疑虑，台指期结算前仍不宜乐观

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透台北11月15日 - 台湾股市周五连续第二天收高。因可能接任美联储主席的叶伦就货币政策发表温和评论，令台股随亚洲股市走扬。大盘加权股价指数 收复位在8,160点附近的五日线关卡，令盘势短线持续回档的疑虑稍稍化解。
展望下周，日盛投顾协理钟国忠认为，下周三台股期货即将结算，由于外资法人在期货偏空操作，预料将压抑大盘表现。惟从技术面观察，下档在8,000点附近有年线的强力支撑，纵有回档也不易跌破。至于上方在8,300点附近则有月线下弯的压力，因此台股料在8,000-8,300点间震荡整理。
〞下周台指期要结算，这导致权值股比较压抑。〞他说。
钟国忠也提及，虽然上市公司季报效应已过，不过投资人还要提防月底主计总处会将GDP年增率修正到什么程度，在29日相关讯息公布前，台股将难见突破性的走势。
加权股价指数 收报8,177.12点，涨0.52%。台股今日成交量 为690.80亿台币，上日为746.14亿。
亚洲股市周五上扬。本地时间14:04，日本股市日经指数 大涨1.95%、MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.25%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。 (完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)