《Kaletsky专栏》央行刺激政策绵延不绝，如果失败有何药方？

全球金融：2016年全球债务达215万亿美元，新兴市场债务大增--IIF
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
在各国利率已降至零水准后，若经济仍面临持续失业的问题时，知名经济学家Milton Friedman建议实施这种“直升机式撒钱”的货币政策。而贝南克在出任美联储主席前，也强烈建议日本采取“直升机式撒钱”。
即使是向普通的美国家庭平白发放资金数月的时间，其对消费者支出和经济活动的激励效果，肯定要比美联储传统买债计划实施多年的效果来得大。因此，直升机式撒钱可以更快刺激经济，而且比起传统的量化宽松政策，美联储的资产负债表也不会扩大那么多。事实上，直接撒钱比起量化宽松，算是比较谨慎的货币刺激举措，而且比较不会有通胀之虞。
那么，为什么从来没有认真考虑过直升机式撒钱呢？美国、英国和日本皆然，相对于经济规模来看，英国和日本央行发行的新钞甚至多过于美联储。债券投资人、银行业人士和其他金融市场人士，因充当货币刺激管道而受惠，这些人是明显的既得利益者，除了他们之外，直升机式撒钱的最大阻碍是意识形态图腾，即央行的独立性。
直升机式撒钱在经济上相当于减税，政府要把债券卖给央行的融资。货币和财政政策混为单一的决策，这意味者央行官员和政客之间的界线不再。
鉴于大多数的央行官员热中于保护其政治独立性，任何有关整合财政和货币政策决定的讨论，到今天仍是个禁忌。但是，如果当前的货币政策在明年前未能带动经济有充足的复苏，打破货币-财政政策禁忌的政治压力可能就会排山倒海而来，央行的独立性也将毁于一旦。难怪央行官员比以前更加致力于刺激经济成长。(完) (译文审校 张明钧)
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $52.77/$52.19 res $53.44/$53.72 棕榈油 2,685马币(林吉特) sup 2,638/2,609马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.60 res $50.41/$51.21 现货金 $1,265/$1,273 sup $1,255/$1,249 LME期铜 $5,709/$5,644 res $5,774/$
路透首尔4月4日 - 亚洲市场周二盘初油价微跌，利比亚产量反弹给市场带来压力，美国活跃钻机数增加也暗示石油供应可能增加。 0141 GMT，布兰特原油期货较上日跌0.03美元至每桶53.09美元。 美国原油期货跌0.01美元至每桶50.23美元。