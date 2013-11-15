《Kaletsky专栏》央行刺激政策绵延不绝，如果失败有何药方？

在各国利率已降至零水准后，若经济仍面临持续失业的问题时，知名经济学家Milton Friedman建议实施这种“直升机式撒钱”的货币政策。而贝南克在出任美联储主席前，也强烈建议日本采取“直升机式撒钱”。

即使是向普通的美国家庭平白发放资金数月的时间，其对消费者支出和经济活动的激励效果，肯定要比美联储传统买债计划实施多年的效果来得大。因此，直升机式撒钱可以更快刺激经济，而且比起传统的量化宽松政策，美联储的资产负债表也不会扩大那么多。事实上，直接撒钱比起量化宽松，算是比较谨慎的货币刺激举措，而且比较不会有通胀之虞。

那么，为什么从来没有认真考虑过直升机式撒钱呢？美国、英国和日本皆然，相对于经济规模来看，英国和日本央行发行的新钞甚至多过于美联储。债券投资人、银行业人士和其他金融市场人士，因充当货币刺激管道而受惠，这些人是明显的既得利益者，除了他们之外，直升机式撒钱的最大阻碍是意识形态图腾，即央行的独立性。

直升机式撒钱在经济上相当于减税，政府要把债券卖给央行的融资。货币和财政政策混为单一的决策，这意味者央行官员和政客之间的界线不再。