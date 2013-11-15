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市场报道 | 2013年 11月 15日 星期五 12:13 BJT

全球贵金属：11月13日SPDR黄金持仓量下降0.31%，iShares白银持仓量同期持平

路透11月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二下滑0.31%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 27,833,533.0 11月13日 27,920,500.5 11月12日 -86,967.5 -0.31%

iShares 335,776,562.9 11月13日 335,776,562.9 11月12日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)

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