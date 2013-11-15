中国汇市：人民币即期早盘小升，静候三中全会政策细节指引

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
* 人民币即期早盘小幅升值
* 中间价自历史高位小幅回落
* 静候三中全会政策细节指引
* 市场关注即将公布的10月外汇占款数据
路透上海11月15日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走升。中间价昨天创新高后，今天小幅回落，整体仍保持平稳。交易人士称，即期汇价在6.09元附近持续窄幅波动，静候三中全会政策细节指引。
一中资银行交易员称，本周人民币数次升破6.09都遇到大行购汇形成的强劲阻力，目前在该价位已形成相对一致的预期。三中全会改革方案细节可能于下周出炉，在此之前盘面可能继续维持窄幅波动。
“等到10月外汇占款数据出炉，也将有更明确的升值幅度信号。”该交易员说。
北京时间12:37，人民币兑美元即期报6.0902元，上日收报6.0922元。今日人民币兑美元中间价 为6.1351元，上日中间价为6.1315元。
全球汇市，日圆兑美元和兑英镑周五分别跌至两个月和四年低点，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选叶伦的温和表态提振了风险偏好，削弱低收益的日圆。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1630/76，上日尾盘为6.1560。
北京时间12:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0768/72元，上一交易日尾盘报6.0764元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)