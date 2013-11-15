中国货币市场：一个月内回购利率跳升，资金紧张加剧市场期盼央行输血

路透上海11月15日 - 中国银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧。期限在一个月以内的回购利率 跳升，七天、14天和21天期品种涨幅均超过100个基点（bp），而随着资金压力加大，市场期盼央行能尽快输血救急。

市场人士并指出，对于政策面的悲观预期仍是影响资金供给的重要因素，而今日恰逢准备金例行调整，部分银行的补缴需求又令资金面雪上加霜。

“现在能借到什么期限的都行，关键隔夜的也很难，市场一塌糊涂，真的只能等央行来救了，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员则谈到，当前机构市场信心普遍不足，对拆出中长期资金相当谨慎，“都特别保守，七天、14天（的资金）基本没有什么出的。”

她并谈到，从公开市场操作传递的信号看，央行中性偏紧的态度比较明确。如果这个基调没有改变，即便之后有财政资金陆续投放，央行到时仍可能相应加大资金回笼力度，对于未来的流动性预期依旧难以乐观。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.5019 4.2337 +26.82

七天 5.3978 4.2888 +110.90

14天 6.1100 4.6172 +149.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.7800 5.5500 +223.00

七天 5.2150 4.5000 +71.50

14天 5.3500 4.5500 +80.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.4300 4.2500 +18.00

七天 5.3000 4.2300 +107.00

14天 6.0000 4.5000 +150.00

Shibor

其中:隔夜 4.4540 4.1880 +26.60

七天 5.3110 4.1930 +111.80

三个月 4.7060 4.6997 +0.63