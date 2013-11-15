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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 12:36 BJT

台湾股市：盘中持坚走高，防御类股领涨

路透台北11月15日 - 台湾股市周五盘中持坚上涨，与地区股市走势一致，玻璃陶瓷类指数 和塑胶类指数 等防御类股为最大赢家，均涨逾2.6%。

0402GMT，加权股价指数 上涨0.8%至8,2101.10点，开盘为上升0.42%。

电子类指数 上升0.4%，不过广达 下跌0.5%，因第三季净利情况不及预期。

金融保险类指数 涨0.8%。

润泰全球 涨停。此前该公司公布，依据国际会计准则(IFRS)，重新以〞公允价值〞衡量对转投资事业高鑫零售 的投资价值，造成两公司获利暴冲。 (完)

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