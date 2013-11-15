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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 12:40 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元在亚洲盘下跌，但指向1.7400

0424 GMT

* 英镑/澳元基本回吐前日0.5%涨幅，因亚盘澳元买需旺盛

* 亚股走强--除日本外股市涨1.1%；美国投资机构买入澳元

* 波林格区间，以及5日、10日和20日均线趋势向上--强势格局

* 指向10月高点1.7418--10日均线切入点1.7034为首道重大支撑

* 1.7100附近买盘和1.7256前高分别是首道支撑/阻力位

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/byb74v)(完)

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