《汇市简讯》英镑/澳元在亚洲盘下跌，但指向1.7400

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
0424 GMT
* 英镑/澳元基本回吐前日0.5%涨幅，因亚盘澳元买需旺盛
* 亚股走强--除日本外股市涨1.1%；美国投资机构买入澳元
* 波林格区间，以及5日、10日和20日均线趋势向上--强势格局
* 指向10月高点1.7418--10日均线切入点1.7034为首道重大支撑
* 1.7100附近买盘和1.7256前高分别是首道支撑/阻力位
* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/byb74v)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)