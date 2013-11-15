路透基点：瑞仪光电委托两家银行负责其中国境内0.7-1亿美元贷款事宜

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司瑞仪光电股份有限公司已委托澳新银行(澳盛银行,ANZ)和玉山银行负责安排其0.7-1亿美元中国境内贷款事宜。
一位消息人士称，该贷款案可能在下周启动银团贷款。
一如之前报导，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约220个基点。
瑞仪光电7月在境内和境外市场都询问了意向。当时有一名消息人士告诉基点，筹得资金将用于运营资本和再融资。
该公司旗下瑞仪(广州)光电子器件有限公司在2010年4月签订6,000万美元五年期境外定期贷款，这笔无担保贷款综合收益为71.54个基点，利率为较三个月或六个月LIBOR加码70个基点。
瑞仪光电是一家从事背光模组以及相关产品制造的公司。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)