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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 12:43 BJT

路透基点：瑞仪光电委托两家银行负责其中国境内0.7-1亿美元贷款事宜

路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司瑞仪光电股份有限公司已委托澳新银行(澳盛银行,ANZ)和玉山银行负责安排其0.7-1亿美元中国境内贷款事宜。

一位消息人士称，该贷款案可能在下周启动银团贷款。

一如之前报导，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约220个基点。

瑞仪光电7月在境内和境外市场都询问了意向。当时有一名消息人士告诉基点，筹得资金将用于运营资本和再融资。

该公司旗下瑞仪(广州)光电子器件有限公司在2010年4月签订6,000万美元五年期境外定期贷款，这笔无担保贷款综合收益为71.54个基点，利率为较三个月或六个月LIBOR加码70个基点。

瑞仪光电是一家从事背光模组以及相关产品制造的公司。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

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