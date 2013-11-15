路透基点：亚太森博中国5.5年期贷款案中部分贷款在二级市场求售

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，亚太森博中国控股有限公司的10亿美元5.5年期贷款案中有最多2,000万美元的贷款在二级市场上求售，售价为面额的99.5%左右。该笔融资由亚太资源国际控股有限公司提供担保。
该项贷款协议于9月签订，并将于2019年3月到期。贷款分为两部分，一部分为9亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，另一部分为1亿美元，加码幅度为340个基点。1亿美元部分设有第五年提前清偿权。
消息人士说，求售的贷款来自9亿美元这部分。贷款支取三个月后开始还款，分季度偿还。
该案有16家银行参贷，六家担任牵头行兼簿记行，分别是中国银行、中国国家开发银行、平安银行、国泰世华银行、中国工商银行和台湾合作金库银行。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)