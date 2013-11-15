版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 13:03 BJT

路透基点：亚太森博中国5.5年期贷款案中部分贷款在二级市场求售

路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，亚太森博中国控股有限公司的10亿美元5.5年期贷款案中有最多2,000万美元的贷款在二级市场上求售，售价为面额的99.5%左右。该笔融资由亚太资源国际控股有限公司提供担保。

该项贷款协议于9月签订，并将于2019年3月到期。贷款分为两部分，一部分为9亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，另一部分为1亿美元，加码幅度为340个基点。1亿美元部分设有第五年提前清偿权。

消息人士说，求售的贷款来自9亿美元这部分。贷款支取三个月后开始还款，分季度偿还。

该案有16家银行参贷，六家担任牵头行兼簿记行，分别是中国银行、中国国家开发银行、平安银行、国泰世华银行、中国工商银行和台湾合作金库银行。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐