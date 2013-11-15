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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 13:30 BJT

香港股市：尾随中国股市走升，美联储宽松希望亦助一臂之力

路透香港11月15日 - 香港股市周五在中国股市强劲的带动下走强，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席提名人选叶伦的利多言论，令投资者看好美国维持宽松货币政策不变，也助港股一臂之力。

中午时分，恒生指数 涨1.5%至22,986.8点。恒生国企指数 上扬2.8%。今日到目前为止的涨势，让所有指数本周由跌转升。

中国两大证券公司--中信证券 和海通证券 ，股价均跳涨约5%。(完)

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