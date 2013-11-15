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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 13:26 BJT

澳洲股市：受美股带动扭转跌势收高，周线近持平

路透悉尼11月15日 - 澳洲股市周五扭转稍早跌势，上涨0.9%，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人叶伦发表温和评论后，美股的正面人气提振市场。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高46.3点至5,401.7点。周线近持平。(完)

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