台湾央行：共发行657.35亿台币存单，存单发行余额增0.5亿

路透台北11月15日 - 台湾央行周五公布，今日共发行657.35亿台币存单，相较存单到期656.85亿台币，存单发行余额增0.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 631.35

91天期 0.93 17.00

182天期 1.05 9.00

央行上日共发行533亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,186.9亿台币。