路透基点：中国生物制药首度涉足银团联贷市场，拟筹资1亿美元--RLPC

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市企业中国生物制药首度涉足银团联贷市场，寻求一笔三年期1亿美元优先无担保定期贷款。
工银亚洲、兆丰国际商银、法国兴业银行为牵头行兼簿记行，将尽最大努力组建银团。
银行邀贷档次如下：
承诺贷款1,500万美元或以上者，综合收益233.3个基点，获100个基点的费用以及牵头行头衔。
承诺贷款1,000-1,400万美元者，综合收益225个基点，获75个基点的费用以及主办行头衔。
承诺贷款500-900万美元者，综合收益216.7个基点，获50个基点的费用以及安排行头衔。
这笔子弹式贷款的利率为Libor加码200个基点。
融资所得将作为一般企业用途。
11月18日将在香港举办一场银行说明会。回复截止期限为12月11日。
中国生物制药本周公布1-9月营业额为约74亿港元，较上年同期增加34%。净利为8.36亿港元，上年同期为6.271亿港元。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)