版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 14:18 BJT

路透基点：中国生物制药首度涉足银团联贷市场，拟筹资1亿美元--RLPC

路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市企业中国生物制药首度涉足银团联贷市场，寻求一笔三年期1亿美元优先无担保定期贷款。

工银亚洲、兆丰国际商银、法国兴业银行为牵头行兼簿记行，将尽最大努力组建银团。

银行邀贷档次如下：

承诺贷款1,500万美元或以上者，综合收益233.3个基点，获100个基点的费用以及牵头行头衔。

承诺贷款1,000-1,400万美元者，综合收益225个基点，获75个基点的费用以及主办行头衔。

承诺贷款500-900万美元者，综合收益216.7个基点，获50个基点的费用以及安排行头衔。

这笔子弹式贷款的利率为Libor加码200个基点。

融资所得将作为一般企业用途。

11月18日将在香港举办一场银行说明会。回复截止期限为12月11日。

中国生物制药本周公布1-9月营业额为约74亿港元，较上年同期增加34%。净利为8.36亿港元，上年同期为6.271亿港元。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐