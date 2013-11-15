中国信用市场观察：债市踩踏行情引致三大分歧--PDF版本****

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
亲爱的客户，您好： 中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加。路透中文每周五发出“中国信用市场观察”，回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件，并展望未来市场趋势。 欲浏览最近一期观察的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/xad74v 欲浏览最近一期观察的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/bed74v 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 yong.xu1@thomsonreuters.com
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)