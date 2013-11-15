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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 16:57 BJT

更正-韩国汇市：韩元走高，因出口商抛售美元

(因原文有误，最后一段应为“本周韩元兑美元升0.1%，而前周跌0.4%。”，而非“韩元兑美元跌0.4%，而前周上涨0.1%”)

路透首尔11月15日 - 韩国韩元 周五上涨，因当地重工业出口商抛售美元，此前盘中走势平稳，因美国货币刺激举措延续前景与日圆 走软的影响相互抵消。

韩元兑美元 本地收盘时报1,063.4韩元，上涨0.4%，周四收报1,067.9韩元。

市场人士表示，尽管日圆兑韩元早盘触及2008年9月以来最低位，但日圆尾盘停止下滑，缓解了干预忧虑。

一些投资者警惕日圆兑韩元持续走低会引发外汇当局买入美元来间接遏制韩元兑日圆升势。

其他交易商表示，一些美元多头仓位遭减仓，此前当地出口商开始买入韩元，加剧韩元升势。

本周韩元兑美元升0.1%，而前周跌0.4%。(完)

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