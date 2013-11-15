更正-韩国汇市：韩元走高，因出口商抛售美元

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(因原文有误，最后一段应为“本周韩元兑美元升0.1%，而前周跌0.4%。”，而非“韩元兑美元跌0.4%，而前周上涨0.1%”)
路透首尔11月15日 - 韩国韩元 周五上涨，因当地重工业出口商抛售美元，此前盘中走势平稳，因美国货币刺激举措延续前景与日圆 走软的影响相互抵消。
韩元兑美元 本地收盘时报1,063.4韩元，上涨0.4%，周四收报1,067.9韩元。
市场人士表示，尽管日圆兑韩元早盘触及2008年9月以来最低位，但日圆尾盘停止下滑，缓解了干预忧虑。
一些投资者警惕日圆兑韩元持续走低会引发外汇当局买入美元来间接遏制韩元兑日圆升势。
其他交易商表示，一些美元多头仓位遭减仓，此前当地出口商开始买入韩元，加剧韩元升势。
本周韩元兑美元升0.1%，而前周跌0.4%。(完)
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一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)