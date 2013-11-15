《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月11日-11月15日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 本周人民币兑美元即期 全周微幅收低17个点子。大行购汇坚守6.09元关口 ，使即期升值趋势再次受阻，本周多数时间都保持窄幅振荡。中共十八届三中全会于周二闭 幕，但公报缺乏细节，市场仍在等候更多政策细节和方向指引。 公开市场操作: * 进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四 操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步 降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。他们并指出，本 周央行还将到期的三年央票首度全额续做，整周净回笼规模增至150亿元人民币，且七天逆 回购利率高位持稳，显示央行控制流动性总阀门同时，也意在推升资金价格中枢，促进机构 调整资产结构，降低杠杆。如果整体金融市场环境能相对稳定，不排除逆回购后续会逐渐淡 出视野。 债市: * 银行间现券收益率当周持续上涨，信用债弱势较前加剧。资金面紧张局势日见加剧， “超级供应周”新债供应量仍旧偏大，市场心态孱弱不堪，一二级市场轮番刷新着近年来的 收益率新高。目前，市场氛围偏悲观，尚看不到券价反弹的希望。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周继续攀高，受持续上行的资金价格牵引，不过出票机构并 未明显增多，且收票需求仍在。交易员指出，当前票源总体依旧较为紧张，加之机构担忧有 关同业业务规范文件近期将出台，导致未来业务发展受阻，均想在之前多积累票源。[CN/CP CN] 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨1.4%。本周十八届三中全会的消息成为股市最 大的影响因素，在会议公报公布前，股市观望情绪浓呈小幅波动走势，周三因公报披露的改 革力度不如预期，股指大跌至近三个月新低。不过随着各种版本的会议细则的流传，投资者 又开始对政策面寄予厚望，周五股指出现大涨。 期市: * 上海期金当周收低。美国非农就业数据好于预期，令美联储年内收紧政策预期再度升 温，沪金延续上周尾段跌势并创出四个月新低，不过政策立场温和的叶伦被提名为美联储主 席，加之其在听证会上发表的一系列宽松言论，令市场得到些许安抚，沪金主力1406合约<S HAUM4>周五收盘报每克256.15元，全周累计下跌1.63%。 * 沪铜当周跌破过去近三个月的震荡区间。长期供应压力和市场对国内外政策前景的不 确定性忧虑，令铜价结束震荡向下突破，尽管美联储官员持续释出宽松言论，但利好作用已 大多被市场消化。分析师预计，沪铜短期将考验50,000元整数关以及48,500元附近的年内低 点，上方应关注51,000的压力位。沪铜主力1401合约 周五收报每吨50,080元，全周 累计下跌2.74%。(完) (整理 曹巍浩/林琦/丁琦/李然/边竞; 审校 张喜良)