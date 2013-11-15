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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 14:25 BJT

韩国股市：创四个月最佳单日表现并重回2,000点上方，受叶伦讲话提振

路透首尔11月15日 - 韩国股市周五录得四个月来最佳单日表现，因美联储主席提名人叶伦的讲话提振了风险偏好。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高1.9%，报2,005.64点，股指录得自7月11日以来的最大单日涨幅，使得指数回升至重要心理关口2,000点上方。

股指本周收高1%，上周为下跌2.7%。

外资买超493亿韩元韩国股票，终结了连续九天的卖超。同时机构投资者买超1,879亿韩元，为7月30日以来最多。

银行类股和造船类股涨幅居前。新韩金融集团 和大宇造船 分别大涨6.6%和8.2%。(完)

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