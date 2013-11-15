韩国股市：创四个月最佳单日表现并重回2,000点上方，受叶伦讲话提振

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透首尔11月15日 - 韩国股市周五录得四个月来最佳单日表现，因美联储主席提名人叶伦的讲话提振了风险偏好。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收高1.9%，报2,005.64点，股指录得自7月11日以来的最大单日涨幅，使得指数回升至重要心理关口2,000点上方。
股指本周收高1%，上周为下跌2.7%。
外资买超493亿韩元韩国股票，终结了连续九天的卖超。同时机构投资者买超1,879亿韩元，为7月30日以来最多。
银行类股和造船类股涨幅居前。新韩金融集团 和大宇造船 分别大涨6.6%和8.2%。(完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)