版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 14:34 BJT

日本股市：日经指数大涨2%至六个月高位，创四年来最佳单周表现

路透东京11月15日 - 日圆下滑促使日经指数周五上涨2%，首度在六个月内升破15,000点，帮助日经指数取得四年内最佳单周涨幅。

金融股因强劲季度业绩而上涨，也帮助日经上涨289.51点，收在15,165.92点，周线上涨7.7%。

日经在技术图形上突破15,000点的阻力位，打开重返五月高点15,942.60点的道路，不过指数正处于波林格区间上缘--是个空头讯号。

日经今年已上涨46%，如果年底之前守得住这样的涨势，将创下1972年以来最佳年度表现。

日本第一生命保险 大涨6.6%，此前该公司调升本财年净利预估，幅度达54%。

东证股价指数 收高1.7%至1,239.04点，有32.1亿股换手，成交量触及两周高位。

日圆兑美元触及100.315日圆的两周低位，因全球风险意愿增加，且日本财务大臣麻生太郎表示日本应保留货币干预为政策选项。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐