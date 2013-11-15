日本股市：日经指数大涨2%至六个月高位，创四年来最佳单周表现

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透东京11月15日 - 日圆下滑促使日经指数周五上涨2%，首度在六个月内升破15,000点，帮助日经指数取得四年内最佳单周涨幅。
金融股因强劲季度业绩而上涨，也帮助日经上涨289.51点，收在15,165.92点，周线上涨7.7%。
日经在技术图形上突破15,000点的阻力位，打开重返五月高点15,942.60点的道路，不过指数正处于波林格区间上缘--是个空头讯号。
日经今年已上涨46%，如果年底之前守得住这样的涨势，将创下1972年以来最佳年度表现。
日本第一生命保险 大涨6.6%，此前该公司调升本财年净利预估，幅度达54%。
东证股价指数 收高1.7%至1,239.04点，有32.1亿股换手，成交量触及两周高位。
日圆兑美元触及100.315日圆的两周低位，因全球风险意愿增加，且日本财务大臣麻生太郎表示日本应保留货币干预为政策选项。(完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)