国际油市：布兰特原油持于108美元上方，料录得7月初以来最大周线涨幅

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
“市场对经济看法有点转趋乐观，大多数人认为量化宽松经持续到明年，”Newedge大宗商品销售经理Ken Hasegawa说。
0550 GMT，布兰特原油 上涨0.19美元至每桶108.47美元，本周涨幅可能超过3%。周四到期的12月合约结算上涨1.42美元。
美国原油 上涨0.45美元报94.21美元。
虽然叶伦的国会证词提振了风险意愿，大多数商品及股市均上涨，但美国原油却因库存高，周线可能下滑。过去六周内美国原油跌幅累计超过9%。
根据美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据，美国上周原油库存增加260万桶，馏分油库存下降至1.17亿桶。
布兰特原油较美国原油期货溢价接近每桶13.75美元，该价差周四时曾触及15.87美元的八个月高位。
国际能源署(IEA)周四表示，石油市场供给情况短期来看良好，但未来几个月由于需求季节性上升和部分石油输出国组织(OPEC)成员国生产遇阻，油价可能会上升。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 高琦)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)