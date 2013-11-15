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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 14:46 BJT

国际油市：布兰特原油持于108美元上方，料录得7月初以来最大周线涨幅

“市场对经济看法有点转趋乐观，大多数人认为量化宽松经持续到明年，”Newedge大宗商品销售经理Ken Hasegawa说。

0550 GMT，布兰特原油 上涨0.19美元至每桶108.47美元，本周涨幅可能超过3%。周四到期的12月合约结算上涨1.42美元。

美国原油 上涨0.45美元报94.21美元。

虽然叶伦的国会证词提振了风险意愿，大多数商品及股市均上涨，但美国原油却因库存高，周线可能下滑。过去六周内美国原油跌幅累计超过9%。

根据美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据，美国上周原油库存增加260万桶，馏分油库存下降至1.17亿桶。

布兰特原油较美国原油期货溢价接近每桶13.75美元，该价差周四时曾触及15.87美元的八个月高位。

国际能源署(IEA)周四表示，石油市场供给情况短期来看良好，但未来几个月由于需求季节性上升和部分石油输出国组织(OPEC)成员国生产遇阻，油价可能会上升。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 高琦)

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