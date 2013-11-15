中国新债：绍兴银行下周三将招标5亿元固息金融债，期限不超五年

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透北京11月15日 - 中国绍兴银行股份有限公司周五公告称，将于下周三(20日)在银行间市场招标发行5亿元人民币固息金融债，期限不超五年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本期债券的分销期为11月20日-11月21日，缴款日和起息日同为11月21日，按年计息。募集资金将专项用于发放小型微型企业贷款。
主承销为兴业银行。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体评级为AA-，本期债券的信用级别为AA-。
数据显示，截至2013年6月末，绍兴银行不良贷款余额为3.45亿元，不良贷款比率为1.22%，较去年同期上升0.2个百分点，主要是由于宏观经济普遍下行，导致银行业不良资产普遍有所上升。(完)
参看相关细节,请点选 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)