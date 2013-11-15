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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 15:06 BJT

中国新债：绍兴银行下周三将招标5亿元固息金融债，期限不超五年

路透北京11月15日 - 中国绍兴银行股份有限公司周五公告称，将于下周三(20日)在银行间市场招标发行5亿元人民币固息金融债，期限不超五年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本期债券的分销期为11月20日-11月21日，缴款日和起息日同为11月21日，按年计息。募集资金将专项用于发放小型微型企业贷款。

主承销为兴业银行。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体评级为AA-，本期债券的信用级别为AA-。

数据显示，截至2013年6月末，绍兴银行不良贷款余额为3.45亿元，不良贷款比率为1.22%，较去年同期上升0.2个百分点，主要是由于宏观经济普遍下行，导致银行业不良资产普遍有所上升。(完)

参看相关细节,请点选 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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