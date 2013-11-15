《汇市简讯》欧洲盘初：叶伦效应带动亚股上涨

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
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* 美元/日圆涨0.06%，澳元/美元涨0.29%，新西兰元/美元涨0.22%，欧元/日圆涨0.11%
* 日股日经指数上涨1.95%，中国沪综指涨1.51%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.25%，美国10年期公债收益率2.7087%
* 叶伦称促进更强劲就业成长，是美联储重要工作
* 中国货币市场一个月内回购利率跳升，资金紧张加剧市场期盼央行输血 (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)