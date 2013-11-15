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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：叶伦效应带动亚股上涨

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* 美元/日圆涨0.06%，澳元/美元涨0.29%，新西兰元/美元涨0.22%，欧元/日圆涨0.11%

* 日股日经指数上涨1.95%，中国沪综指涨1.51%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.25%，美国10年期公债收益率2.7087%

* 叶伦称促进更强劲就业成长，是美联储重要工作

* 中国货币市场一个月内回购利率跳升，资金紧张加剧市场期盼央行输血 (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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