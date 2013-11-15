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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 15:20 BJT

中国新债：国开行推迟原定下周二增发五期固息债的计划，调整后方案另公告

路透北京11月15日 - 中国国家开发银行 周五公告称，根据市场情况，推迟原定于下周二(19日)增发今年第43-47期固息债的发债计划，近期将对发行方案进行调整，调整后的方案另行公告。

国开行周四公告称，将于下周二增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。

该行周一也发布公告，取消原定于周二进行的今年第44-47期固息债第三次增发，仅保留一年期固息债增发外，并将新发六个月品种。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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