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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 15:14 BJT

韩国债市：公债价格因股市上涨而小跌，投资者静候公债标售

路透首尔11月15日 - 韩国债市周五小幅收低，本地股市大涨引发一些投资者重新布仓，另外一些投资者则选择场外静候周一政府及央行标售公债。

指标10年期政府公债收益率(殖利率) 收高1.9个基点，三年期公债12月期约 持平。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.60 105.60

10年期公债收益率 3.593% 3.574%

五年期公债收益率 3.244% 3.233%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)

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