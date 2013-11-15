中国股市：沪综指收创一个月最大涨幅，政策憧憬提振但午后升幅缩减

路透上海11月15日 - 中国股市沪综指周五收创逾一个月最大单日涨幅。分析师表示，随着各种版本的三中全会细则在市场上流传，投资者憧憬即将出台的细则或会超预期，军工、上海国资等相关题材炒作热络，且券商银行等权重股亦出现反弹，推动大盘一度涨逾2%，不过午后买盘未能持续，令涨幅缩减。

沪综指 收报2,135.827点，大涨35.321点或1.68%，日高曾至2,153.213点，此前最大单日涨幅为10月11日的1.70%。本周沪综指累计上涨1.4%。上证A股今日成交额1,131亿元人民币，较上日的719亿元增加近六成。

“这些热点都紧扣三中全会改革方案政策方向，市场反弹明显受政策利好（预期）带动。”太平洋证券研究院副院长张伟明认为。

华泰证券分析师周林则表示，在连续调整后出现一波技术性反弹，是正常的；消息面亦没有什么特别的，因此尚不能判断股指中期走势发生扭转。

他说，“投资者的心态一时半会不能扭转过来，除非有重大利好出现。所以目前尚不能断定未来股指将会出现持续上涨。”

沪深300指数 收涨2.01%，报2,350.734点。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,343.8点，涨1.91%，成交872,859手。(完)