中国股市：沪综指收创一个月最大涨幅，政策憧憬提振但午后升幅缩减

全球金融：2016年全球债务达215万亿美元，新兴市场债务大增--IIF
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
路透上海11月15日 - 中国股市沪综指周五收创逾一个月最大单日涨幅。分析师表示，随着各种版本的三中全会细则在市场上流传，投资者憧憬即将出台的细则或会超预期，军工、上海国资等相关题材炒作热络，且券商银行等权重股亦出现反弹，推动大盘一度涨逾2%，不过午后买盘未能持续，令涨幅缩减。
沪综指 收报2,135.827点，大涨35.321点或1.68%，日高曾至2,153.213点，此前最大单日涨幅为10月11日的1.70%。本周沪综指累计上涨1.4%。上证A股今日成交额1,131亿元人民币，较上日的719亿元增加近六成。
“这些热点都紧扣三中全会改革方案政策方向，市场反弹明显受政策利好（预期）带动。”太平洋证券研究院副院长张伟明认为。
华泰证券分析师周林则表示，在连续调整后出现一波技术性反弹，是正常的；消息面亦没有什么特别的，因此尚不能判断股指中期走势发生扭转。
他说，“投资者的心态一时半会不能扭转过来，除非有重大利好出现。所以目前尚不能断定未来股指将会出现持续上涨。”
沪深300指数 收涨2.01%，报2,350.734点。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,343.8点，涨1.91%，成交872,859手。(完)
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路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $52.77/$52.19 res $53.44/$53.72 棕榈油 2,685马币(林吉特) sup 2,638/2,609马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.60 res $50.41/$51.21 现货金 $1,265/$1,273 sup $1,255/$1,249 LME期铜 $5,709/$5,644 res $5,774/$
路透首尔4月4日 - 亚洲市场周二盘初油价微跌，利比亚产量反弹给市场带来压力，美国活跃钻机数增加也暗示石油供应可能增加。 0141 GMT，布兰特原油期货较上日跌0.03美元至每桶53.09美元。 美国原油期货跌0.01美元至每桶50.23美元。