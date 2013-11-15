全球贵金属：Paulson基金第三季维持黄金ETF持仓，其他知名机构多减持

法国政经：从挤兑到法国退欧都有可能，银行为勒庞意外胜选后果做准备
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
**索罗斯转换仓位，PIMCO减持**
金价第三季上涨8%，为一年来最大单季涨幅，这归功于第二季挫跌23%之后的一波大反弹。
不过黄金投资人仍心存戒慎，对冲基金目前持续涌入美股以寻求更佳回报。美国标普500股指年内上涨约25%，同期黄金却下跌逾25%，且恐中断接连12年的长牛行情。
截至第三季结束，SPDR Gold Trust持有906吨黄金，第二季时为968.3吨。在第一季外流超过250多吨后，抛压似乎减缓。
大型机构投资人方面，PIMCO连续四季减持SPDR仓位，第三季时已降至120万份，远低于2012年第二季时的630万份。
PIMCO的商品组合经理10月时曾表示看好黄金前景，他并卖出黄金看跌期权，作为一种多头策略。
同时，德州退休教师基金(TRS)也削减黄金ETF持仓，从第二季的499,600份降至第三季的479,600份。
国际基金经理人索罗斯削减他在Goldcorp Inc 的持股，并大举出脱对Market Vectors Junior Gold Miners ETF 的看跌期权。不过他也买进较大型的Market Vectors Gold Miners ETF ，并保留对Barrick Gold Corp 的看多期权。
一年前看多黄金的对冲基金经理人，包括Third Point的Daniel Loeb、Omega Advisors的Leon Cooperman、Eton Park的Eric Mindich，第三季季末之前均减持黄金ETF以及黄金类股。
机构投资者在SPDR的大规模持仓对金价走势影响巨大，因为对其ETF的赎回就意味着在公开市场抛售黄金。(完)
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)