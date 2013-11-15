全球贵金属：Paulson基金第三季维持黄金ETF持仓，其他知名机构多减持

**索罗斯转换仓位，PIMCO减持**

金价第三季上涨8%，为一年来最大单季涨幅，这归功于第二季挫跌23%之后的一波大反弹。

不过黄金投资人仍心存戒慎，对冲基金目前持续涌入美股以寻求更佳回报。美国标普500股指年内上涨约25%，同期黄金却下跌逾25%，且恐中断接连12年的长牛行情。

截至第三季结束，SPDR Gold Trust持有906吨黄金，第二季时为968.3吨。在第一季外流超过250多吨后，抛压似乎减缓。

大型机构投资人方面，PIMCO连续四季减持SPDR仓位，第三季时已降至120万份，远低于2012年第二季时的630万份。

PIMCO的商品组合经理10月时曾表示看好黄金前景，他并卖出黄金看跌期权，作为一种多头策略。

同时，德州退休教师基金(TRS)也削减黄金ETF持仓，从第二季的499,600份降至第三季的479,600份。

国际基金经理人索罗斯削减他在Goldcorp Inc 的持股，并大举出脱对Market Vectors Junior Gold Miners ETF 的看跌期权。不过他也买进较大型的Market Vectors Gold Miners ETF ，并保留对Barrick Gold Corp 的看多期权。

一年前看多黄金的对冲基金经理人，包括Third Point的Daniel Loeb、Omega Advisors的Leon Cooperman、Eton Park的Eric Mindich，第三季季末之前均减持黄金ETF以及黄金类股。