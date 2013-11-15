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市场报道 | 2013年 11月 15日 星期五 15:28 BJT

美国个股：摩根大通将关闭日内瓦能源交易业务--消息人士

路透伦敦11月14日 - 熟知内情的消息人士周四表示，摩根大通 将在未来四至五个月关闭位于日内瓦的能源交易业务，该业务团队聘有约12名交易员。

一名行业消息人士表示，摩根大通将会在今年底之前停止日内瓦的原油、油品、能源及电力实货及有价证券交易，而另一名接近该行的消息人士指出，该业务将于2014年第一季关闭。

摩根大通全球商品实货交易业务已求售，但一名接近该行的消息人士称，结束日内瓦能源业务并不是该计画的一部分。

摩根大通拒绝置评。

由于油价波动率下滑，且利润率缩水，油品交易商及银行大宗商品交易业务一直难以从买卖油品中赚取丰厚获利。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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