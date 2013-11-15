美国个股：摩根大通将关闭日内瓦能源交易业务--消息人士

法国政经：从挤兑到法国退欧都有可能，银行为勒庞意外胜选后果做准备
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
路透伦敦11月14日 - 熟知内情的消息人士周四表示，摩根大通 将在未来四至五个月关闭位于日内瓦的能源交易业务，该业务团队聘有约12名交易员。
一名行业消息人士表示，摩根大通将会在今年底之前停止日内瓦的原油、油品、能源及电力实货及有价证券交易，而另一名接近该行的消息人士指出，该业务将于2014年第一季关闭。
摩根大通全球商品实货交易业务已求售，但一名接近该行的消息人士称，结束日内瓦能源业务并不是该计画的一部分。
摩根大通拒绝置评。
由于油价波动率下滑，且利润率缩水，油品交易商及银行大宗商品交易业务一直难以从买卖油品中赚取丰厚获利。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)