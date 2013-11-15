台湾债市：叶伦效应反成调整部位良机，下周区间操作看法不变

* 趁叶伦效应调节部位，殖利率开低走高 * 长短端走势持稳，区间操作模式不变 * 五年券区间看在1.10-1.15%，10年增额券在1.70-1.75% 路透台北11月15日 - 台湾债市殖利率周五收盘涨跌互见。交易员称，虽然美联储主席提名人叶伦的讲话 ，巩固了维持经济刺激计划不变的预期。不过交易商认为QE缩减终究要实施，殖利率逢低反而是减码时机，使 得终场五年券102/11殖利率几乎以日高作收，10年增额券102/10R则反向收高。 展望下周，交易员认为，殖利率曲线短端因市场资金相当浮滥，五年券仍会是交易盘操作重心。长端部分 ，则因为寿险业采取逢高补券的策略，使得20年券殖利率持稳在2.15%水准，长短端均持稳下，殖利率料无法 脱离本周的狭幅震荡格局。五年券102/11区间看在1.10-1.15%，10年增额券102/10R则在1.70-1.75%。 “QE终究是要退的，有机会找卖点相当合理。 ”一位公股银行交易员说。 另一证券商交易员则称，目前盘面唯一不确定的就是10年券，交易商对月底标售结果看法有所差异，将会 是近期影响盘势的变数。 美联储副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就 业的举措是“必要的”。 10年增额公债102/10R将于29日标售，金额350亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.10 1.1290 1.1198-1.1300 106.5 10 102/10R +0.55 1.7290 1.7115-1.7380 58.0 叶伦证词巩固了对美联储将保持刺激经济政策的预期。不过债市交易员认为，连迈向经济复苏的美国，都 还无法预测何时升息，更何况是基本面不佳的台湾?预料央行将保持现行宽松政策，此有利债市殖利率不致弹 升。 〞感觉世界在变好，台湾在变差，这会导致盘整区间变小。〞一证券商交易主管说。 另一证券商交易主管也称，虽然台湾经济基本面乏善可陈，但也无法带动债市殖利率向下，主要因为今年 是债市的空头年，不利做多。因此仅能采取逢高买进、逢低调节的区间操作模式。 一银行交易员则认为，受明年QE规模将缩减影响，一般预料届时美国指标10年公债殖利率将会弹破3.0%。 在此趋势下，交易商不可能在年底前重压部位，而是以区间操作代替。 下周全球债市重要经济数据及事件包括：周三美国公布消费者物价指数(CPI)、美联储主席贝南克在全美 经济学家俱乐部会员年度晚宴上讲话;周四美国公布初请失业金人数、美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 、台湾公布10月外销订单金额年变动率;周五欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表主旨演讲、台湾主计总处公布10月 季调失业率。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7100 5 102/11 1.1290 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)