版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 15:39 BJT

表格：外资在韩国股市买超487亿韩元

路透首尔11月15日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超487亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

11月15日 48.7 198.0 -243.0

11月14日 -70.0 -86.7 149.4

11月13日 -185.4 -53.9 231.9

11月12日 -7.6 40.1 -38.8

11月11日 -64.3 -9.4 91.5

11月 8日 -270.2 -90.2 207.9

11月 7日 -55.3 -116.0 176.5

11月 6日 -10.2 -106.5 112.8

11月 5日 -38.7 -151.4 199.2

11月 4日 -180.3 34.9 152.0

11月 1日 172.8 -77.4 -88.9

10月31日 -27.3 -228.9 240.5

10月30日 149.4 -67.2 -82.0

10月29日 124.5 -91.0 -33.4

10月28日 117.4 -31.6 -105.9

---------------------------------------------

本月以来 -660.6 -238.2 950.3

---------------------------------------------

今年以来 4,641.7 1,251.6 -4,085.8

---------------------------------------------(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐