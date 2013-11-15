表格：外资在韩国股市买超487亿韩元

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透首尔11月15日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超487亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
11月15日 48.7 198.0 -243.0
11月14日 -70.0 -86.7 149.4
11月13日 -185.4 -53.9 231.9
11月12日 -7.6 40.1 -38.8
11月11日 -64.3 -9.4 91.5
11月 8日 -270.2 -90.2 207.9
11月 7日 -55.3 -116.0 176.5
11月 6日 -10.2 -106.5 112.8
11月 5日 -38.7 -151.4 199.2
11月 4日 -180.3 34.9 152.0
11月 1日 172.8 -77.4 -88.9
10月31日 -27.3 -228.9 240.5
10月30日 149.4 -67.2 -82.0
10月29日 124.5 -91.0 -33.4
10月28日 117.4 -31.6 -105.9
---------------------------------------------
本月以来 -660.6 -238.2 950.3
---------------------------------------------
今年以来 4,641.7 1,251.6 -4,085.8
---------------------------------------------(完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)