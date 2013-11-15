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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 15:44 BJT

中国期市：郑糖收创一个月低位，主产区开榨增添供应压力

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     50,080     -0.87      244,562 
         黄金(au)     1312     254.95      0.69       48,372 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,591     -1.05    1,601,814 
         橡胶 (ru)    1405     19,150     -0.93      174,740 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,280      0.00    1,564,674 
         豆油 (y)     1405      7,256      0.06      815,804 
         焦炭 (j)     1405      1,585     -0.81      246,788 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      5,072     -1.32      340,652 
         棉花 (cf)    1405     18,620     -0.32       47,794 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,359.8      2.47        2,454 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)

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