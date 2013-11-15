中国期市：郑糖收创一个月低位，主产区开榨增添供应压力

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 50,080 -0.87 244,562 黄金(au) 1312 254.95 0.69 48,372 螺纹钢 (rb) 1405 3,591 -1.05 1,601,814 橡胶 (ru) 1405 19,150 -0.93 174,740 大商所 豆粕 (m) 1405 3,280 0.00 1,564,674 豆油 (y) 1405 7,256 0.06 815,804 焦炭 (j) 1405 1,585 -0.81 246,788 郑商所 白糖 (sr) 1405 5,072 -1.32 340,652 棉花 (cf) 1405 18,620 -0.32 47,794 中金所 沪深300(if) 1311 2,359.8 2.47 2,454 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)