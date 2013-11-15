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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 16:05 BJT

路透调查：日本10月出口增速料创下三年来最快，海外需求再度发力

财务省将于11月19日2350GMT公布数据。

根据本项调查，10月进口料较上年同期增加19.0%，高于9月的同比增幅16.5%。

10月贸易逆差料为8,135亿日圆(81.4亿美元)，为连续16个月逆差。

周四公布的数据显示，7-9月外部需求给GDP构成了0.5个百分点的拖累，幅度大于预估的0.4个百分点。对东南亚的出口走软，因该地区大量资本流出拖累了增长。

日本10月的贸易数据，可望为对亚洲出口是否已复苏提供初步信号。

日本7-9月经济成长步伐减缓，资本支出、个人消费和出口放缓。

但分析师指出，由于消费者赶在明年4月消费税由5%上调至8%前先行支出，增长将迅速反弹。不过，政府在就业改革、松绑监管和薪资增长等能显示经济是否有持久改变的关键领域采取的政策，仍难凝聚动能。(完) (编译 石冠兰/张若琪 审校 李婷仪)

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