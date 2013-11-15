路透调查：日本10月出口增速料创下三年来最快，海外需求再度发力

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
财务省将于11月19日2350GMT公布数据。
根据本项调查，10月进口料较上年同期增加19.0%，高于9月的同比增幅16.5%。
10月贸易逆差料为8,135亿日圆(81.4亿美元)，为连续16个月逆差。
周四公布的数据显示，7-9月外部需求给GDP构成了0.5个百分点的拖累，幅度大于预估的0.4个百分点。对东南亚的出口走软，因该地区大量资本流出拖累了增长。
日本10月的贸易数据，可望为对亚洲出口是否已复苏提供初步信号。
日本7-9月经济成长步伐减缓，资本支出、个人消费和出口放缓。
但分析师指出，由于消费者赶在明年4月消费税由5%上调至8%前先行支出，增长将迅速反弹。不过，政府在就业改革、松绑监管和薪资增长等能显示经济是否有持久改变的关键领域采取的政策，仍难凝聚动能。(完) (编译 石冠兰/张若琪 审校 李婷仪)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)