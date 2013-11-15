中港房地产：第三季香港豪宅价格跑输大市，北京按季升幅全球居首

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透香港11月15日 - 物业顾问--莱坊周五发表报告称，今年第三季香港豪宅价格录得轻微跌幅，表现跑输全球主要城市平均值；至于中国豪宅表现则超过预期，其中北京豪宅更录得全球最高的7.9%按季升幅。
莱坊第三季《全球豪宅指数》报告统计，截至9月底在全球豪宅指数涵盖的27个城市中，豪宅价格平均上升6.6%。但在过去三个月，豪宅价格仅轻微上升1.2%。
该行称，从过去三年的情况看，第三季的指数表现一向疲弱，这与暑假期间的销售一般较差以及受伊斯兰在斋戒月的影响。例如杜拜于第三季的豪宅价格升幅就由第二季的6.1%降至3.4%。
亚洲方面的表现参差，雅加达于过去12月个月的豪宅价格升幅达27.2%，排行全球首位。至于印度经济增长缓慢，加上当地限制居住在国外的非印度裔外国人不能在印度买楼。第三季度孟买的豪宅价格按季仅升0.2%。
至于中国的表则超过预期，北京第三季豪宅价格按季升7.9%，过去12个月则升16%，居于雅加达和杜拜之后。至于上海第三季的豪宅价格按季下滑1%，但过去12个月则升12%，排全球第六。
香港的豪宅价格在政府楼市辣招打压下，过去12个月无升跌，在27个主要城市中排行21；第三季的价格按季跌0.2%。
莱坊报告指出，自2003年第三季雷曼兄弟倒闭后，除了香港外，几乎所有重点城市的豪宅价格表现均跑赢一般住宅。期间香港的一般住宅楼价累积升95.5%，但豪宅价格则只上扬30.8%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)