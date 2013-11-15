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货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 16:29 BJT

香港股市：本周收高，中资H股创三个月来最大日涨幅

此外，市场也闻听有包含十八届三中全会改革细节的“最终决定”草案。最初的会议公报措辞模糊，引发了对于政府改革决心的怀疑。该最终文件将在下周公布。

恒生指数 收高1.7%至23,032.2点。恒生国企指数 上涨大涨3%，创下8月12日以来最大单日涨幅。

今日的涨幅令两指数周线都拉出阳线。恒生指数和恒生国企指数本周分别上涨1.3%和3%。尽管午后成交量放缓，但今日总成交量仍是10月23日以来最大的一天。(完)

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