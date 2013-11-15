香港股市：本周收高，中资H股创三个月来最大日涨幅

法国政经：从挤兑到法国退欧都有可能，银行为勒庞意外胜选后果做准备
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
此外，市场也闻听有包含十八届三中全会改革细节的“最终决定”草案。最初的会议公报措辞模糊，引发了对于政府改革决心的怀疑。该最终文件将在下周公布。
恒生指数 收高1.7%至23,032.2点。恒生国企指数 上涨大涨3%，创下8月12日以来最大单日涨幅。
今日的涨幅令两指数周线都拉出阳线。恒生指数和恒生国企指数本周分别上涨1.3%和3%。尽管午后成交量放缓，但今日总成交量仍是10月23日以来最大的一天。(完)
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。