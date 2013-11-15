香港股市：本周收高，中资H股创三个月来最大日涨幅

法国政经：从挤兑到法国退欧都有可能，银行为勒庞意外胜选后果做准备

路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？