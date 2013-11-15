《技术分析》中国股市沪综指料续维持多空拉锯

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
作者 曾祥进
路透北京11月15日 - 中国股市沪综指 本周先抑后扬，多方周五倾力一搏大举反击，令大盘回升远离技术意义重大的2,100点，暂时化解市场悲观气氛。短线看，上档接近2,150点后压力仍然巨大，令大盘难以拓展更多上升空间，而下档2,100点的破位风险仍未消除，料多空短期继续维持拉锯走势。中期角度看，整体技术面仍偏向空头，大盘调整压力依旧。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/juc74v)
沪综指周初一度跌至2,090点下方，短期均线系统空头排列并发散，加剧市场悲观情绪，周五多头强力拉升，令股指回收5.10日均线之上，但上档直接面临20.30及60日多重均线技术压力，以及本月初的密集成交区（2,140-2,160）压力，上涨空间受限。
此前大盘连续下跌令短线技术指标仅接近超卖区，日KDJ（随机指标）和RSI（相对强弱指数）并未出现超卖迹象，仅BOLL（布尔通道）下轨被股指触及，具有一定技术支撑意义。整体看，周五的反弹并非由技术层面因素引发，若市场憧憬的政策面利多未有兑现，大盘反弹反涨的延续性料不强。
从量能看，周五沪市成交金额创半月来最高，但须观察这一量能放大能否连续，若下周初大盘再现缩量趋势，则不排除当日反弹为一日游行情的可能较大，盘中拉高仍或仅为诱多行情，后市多空仍会继续围绕2,100点这一重要技术位加心理位展开拉锯战。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/kuc74v)
沪综指本周收反弹阳线，但五周均线（2,143点）成为对大盘最直接压力，下周该线下移至2,132点附近，对大盘有下拉和压制作用，而10周均线将出现两个半月以来首次掉头回落，下周至2,160点附近，封杀大盘反弹空间。
而此前不容有失的2,100点附近的中线支撑位，下周起上移至2,020点附近，显示从中线角度看，多方的防守空间在不断缩小，整体呈被动局面。
本周的周阳线亦未能改变一个多月以来的下跌趋势，以及化解双头型态的威胁，此前按此型态有效破位后测算的量度跌幅目标仍然有效。同时，沪指历来有逢缺必补的惯例，令8月1当日形成的1,993-1,997点盘中缺口始终成为后市一大隐患，从中期技术角度看，还看不到大盘摆脱震荡下跌的充分理由。（完） (审校 毕晓雯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)