《技术分析》中国股市沪综指料续维持多空拉锯

作者 曾祥进

路透北京11月15日 - 中国股市沪综指 本周先抑后扬，多方周五倾力一搏大举反击，令大盘回升远离技术意义重大的2,100点，暂时化解市场悲观气氛。短线看，上档接近2,150点后压力仍然巨大，令大盘难以拓展更多上升空间，而下档2,100点的破位风险仍未消除，料多空短期继续维持拉锯走势。中期角度看，整体技术面仍偏向空头，大盘调整压力依旧。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/juc74v)

沪综指周初一度跌至2,090点下方，短期均线系统空头排列并发散，加剧市场悲观情绪，周五多头强力拉升，令股指回收5.10日均线之上，但上档直接面临20.30及60日多重均线技术压力，以及本月初的密集成交区（2,140-2,160）压力，上涨空间受限。

此前大盘连续下跌令短线技术指标仅接近超卖区，日KDJ（随机指标）和RSI（相对强弱指数）并未出现超卖迹象，仅BOLL（布尔通道）下轨被股指触及，具有一定技术支撑意义。整体看，周五的反弹并非由技术层面因素引发，若市场憧憬的政策面利多未有兑现，大盘反弹反涨的延续性料不强。

从量能看，周五沪市成交金额创半月来最高，但须观察这一量能放大能否连续，若下周初大盘再现缩量趋势，则不排除当日反弹为一日游行情的可能较大，盘中拉高仍或仅为诱多行情，后市多空仍会继续围绕2,100点这一重要技术位加心理位展开拉锯战。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/kuc74v)

沪综指本周收反弹阳线，但五周均线（2,143点）成为对大盘最直接压力，下周该线下移至2,132点附近，对大盘有下拉和压制作用，而10周均线将出现两个半月以来首次掉头回落，下周至2,160点附近，封杀大盘反弹空间。

而此前不容有失的2,100点附近的中线支撑位，下周起上移至2,020点附近，显示从中线角度看，多方的防守空间在不断缩小，整体呈被动局面。