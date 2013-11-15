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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 16:09 BJT

金属期市：期铜或将录得近三个月来最大单周降幅

“市场担心削减刺激举措的时间，加上本周中国三中全会又没什么有助需求的积极声明，...使得铜价疲软。”摩根士丹利驻墨尔本分析师Joel Crane表示。

“中国对铜的需求看来还不错。...一旦技术面下跌趋势近尾声，价格可能终将回升。”他说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 逆转稍早涨势，0707GMT，跌至6,957.25美元，距周四所及的8月7日以来低点6,940美元不远。伦铜本周可能跌约3%。

上海期交所2月期铜合约 创三个月新低，收报50,080元人民币，跌0.87%。(完)

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(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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