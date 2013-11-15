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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 16:09 BJT

全球金市：叶伦讲话提振金价，关注美国货币刺激措施前景

“叶伦要等待复苏更为稳固后才将开始缩减（刺激举措），”大华继显证券的分析师Helen Lau说道，“市场本来期待从叶伦讲话中获得线索，而叶伦也的确发出了将继续宽松政策的安抚言论。这令压制金价的一个重要因素得以消散。”

0732 GMT，现货金 微跌0.06%，报每盎司1,286.30美元，之前两个交易日都各上涨了近1%。

Lau预计金价在今年年底时有望站上1,300美元。路透技术分析师王涛认为，现货金预计将反弹到1,299美元，因为金价已经突破阻力位1,285美元。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1286.3 -0.71 -0.06 -23.18

现货银 20.72 -0.02 -0.1 -31.57

现货铂金 1446 2.76 0.19 -5.8

现货钯金 737.22 1 0.14 6.53

COMEX期金 1286 -0.3 -0.02 -23.26

COMEX期银 20.705 -0.017 -0.08 -31.69

汇率

欧元/美元 1.3456

美元指数 80.983

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/高琦 审校 李婷仪)

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