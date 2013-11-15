全球金市：叶伦讲话提振金价，关注美国货币刺激措施前景

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
“叶伦要等待复苏更为稳固后才将开始缩减（刺激举措），”大华继显证券的分析师Helen Lau说道，“市场本来期待从叶伦讲话中获得线索，而叶伦也的确发出了将继续宽松政策的安抚言论。这令压制金价的一个重要因素得以消散。”
0732 GMT，现货金 微跌0.06%，报每盎司1,286.30美元，之前两个交易日都各上涨了近1%。
Lau预计金价在今年年底时有望站上1,300美元。路透技术分析师王涛认为，现货金预计将反弹到1,299美元，因为金价已经突破阻力位1,285美元。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1286.3 -0.71 -0.06 -23.18
现货银 20.72 -0.02 -0.1 -31.57
现货铂金 1446 2.76 0.19 -5.8
现货钯金 737.22 1 0.14 6.53
COMEX期金 1286 -0.3 -0.02 -23.26
COMEX期银 20.705 -0.017 -0.08 -31.69
汇率
欧元/美元 1.3456
美元指数 80.983
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/高琦 审校 李婷仪)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)