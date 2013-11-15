《热点透视》投行一窝蜂瓜分IPO承销恶习蔓延至中国公司债市场

法国政经：从挤兑到法国退欧都有可能，银行为勒庞意外胜选后果做准备
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani
路透香港11月15日 - 亚洲投资银行人士在承办首次公开发行(IPO)业务的恶习，已经蔓延到中国的发债交易。新股发行案子稀缺，迫使投行争相挤入日益有限的交易。虽然债券发行热烈，但债券承销也出现了一个案子由众多投行参与的现象。
根据Thomson One资料，中国企业的债券发行量在七年时间内增加了近四倍。从1月以来，中国企业境内外发债筹资金额已达2,330亿美元，2013年有望创下发债天量纪录。这与IPO市场形成鲜明对比，今年中国企业IPO筹资金额腰斩到仅仅92亿美元。
但这股发债热潮也吸引各家投行希望在发行案里参一脚。中石化的附属公司Sinopec Capital在4月发债筹资约35亿美元，一共有12家簿记行，中国银河证券 及华泰证券 的发债案规模都不到6亿美元，但动用的投行阵容数目同样高达12家。2007年时，中国企业发债案动用投行家数的最高纪录是七家.
这种趋势让投行人士可以看起来像是业务繁忙：在投行承办业务的统计上，所有簿记行都拿到相同的积分。但金钱上的报酬却是高低有别。通常在一笔发债交易里，总费用的80%是落入三到五家牵头的投行口袋里。
对企业而言，多几家投资参与债券承销，既不用多花钱，又能让银行业者开心，何乐而不为。对于希望建立债市信誉的商业银行而言，能够在承办业务的产业统计排行榜上提高排名，也是聊胜于无的收获。
不过，正当各家银行对成本及资本配置锱铢必较之时，投行人士却只能为银行赚进微薄的费用收入，很难证明自己存在的必要。IPO市场苦缺新案的窘境，已经迫使股权资本市场的投行人士另辟蹊径展现自我价值，像是承办可转债发行等等。现在银行有本钱精挑细选参与的发债案，但他们却白白放过了在债市纠正恶习的好机会。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。