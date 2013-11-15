路透专访：钢铁价格已经触底，但复苏将会缓慢--俄罗斯第二大钢厂

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
**产能过剩**
钢铁市场一直受产能过剩困扰，Severstal执行长Alexey Mordashov像其他人一样，也呼吁联手减产。
但许多人质疑该行业减产的能力，因欧洲的政治压力妨碍减员的努力，且中国的产量和出口越来越多。
“我认为这不容易实现，”Kulichenko在谈到减产时表示，他列举了安塞乐米塔尔在法国的困境，当时该公司曾寻求关闭位于弗洛朗热的高炉，以此例证在欧洲面临的困难。
Severstal已寻求摆脱耗费钜资的项目，转向从头开始兴建矿场。目前该公司在进行利比里亚Putu铁矿石项目的可行性研究，最快也许会在明年初邀请合作伙伴分享收益并共担成本和风险。
Kulichenko表示，他预计中期内铁矿石价格.IO62-CNI=SI可能会从目前的每吨140美元降至110-120美元，但也表示由于中国钢厂需求强劲，不太可能跌至100美元下方。
今年铁矿石抗跌的韧性超过许多人预期，因中国钢产量高企支撑了中国需求，并抵消了供应增长的负面影响。(完) (编译 李春喜/石冠兰 审校 田建华/李婷仪)
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。