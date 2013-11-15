路透专访：钢铁价格已经触底，但复苏将会缓慢--俄罗斯第二大钢厂

**产能过剩**

钢铁市场一直受产能过剩困扰，Severstal执行长Alexey Mordashov像其他人一样，也呼吁联手减产。

但许多人质疑该行业减产的能力，因欧洲的政治压力妨碍减员的努力，且中国的产量和出口越来越多。

“我认为这不容易实现，”Kulichenko在谈到减产时表示，他列举了安塞乐米塔尔在法国的困境，当时该公司曾寻求关闭位于弗洛朗热的高炉，以此例证在欧洲面临的困难。

Severstal已寻求摆脱耗费钜资的项目，转向从头开始兴建矿场。目前该公司在进行利比里亚Putu铁矿石项目的可行性研究，最快也许会在明年初邀请合作伙伴分享收益并共担成本和风险。

Kulichenko表示，他预计中期内铁矿石价格.IO62-CNI=SI可能会从目前的每吨140美元降至110-120美元，但也表示由于中国钢厂需求强劲，不太可能跌至100美元下方。