中国票据市场：转贴利率本周续受资金价格牵引走高，但收票需求仍在

路透上海11月15日 - 中国票据市场转贴利率本周继续攀高，受持续上行的资金价格牵引，不过出票机构并未明显增多，且收票需求仍在。

交易员指出，当前票源总体依旧较为紧张，加之机构担忧有关同业业务规范文件近期将出台，导致未来业务发展受阻，均想在之前多积累票源。

“还是收票的多，出票的很少，本来直贴做得比较多的银行，现在都不出，自己留着了。”上海一银行交易员称。

他并透露，目前银票转贴年利率成交在6.3%－6.4%附近，“跟随资金价格被动上涨的成分更多一些。”

银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧。期限在一个月以内的回购利率 跳升，七天、14天和21天期品种涨幅均超过100个基点（bp），而随着资金压力加大，市场期盼央行能尽快输血救急。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.1838/6.0205 6.2875/6.1203 6.6567/6.4550

上周五 6.1300/5.9705 6.2238/6.0502 6.6218/6.3775

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变动 +5.38bp/+5.00bp +6.37bp/+7.01bp +3.49bp/+7.75bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.0333%，较上周上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。