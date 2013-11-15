中国票据市场：转贴利率本周续受资金价格牵引走高，但收票需求仍在

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透上海11月15日 - 中国票据市场转贴利率本周继续攀高，受持续上行的资金价格牵引，不过出票机构并未明显增多，且收票需求仍在。
交易员指出，当前票源总体依旧较为紧张，加之机构担忧有关同业业务规范文件近期将出台，导致未来业务发展受阻，均想在之前多积累票源。
“还是收票的多，出票的很少，本来直贴做得比较多的银行，现在都不出，自己留着了。”上海一银行交易员称。
他并透露，目前银票转贴年利率成交在6.3%－6.4%附近，“跟随资金价格被动上涨的成分更多一些。”
银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧。期限在一个月以内的回购利率 跳升，七天、14天和21天期品种涨幅均超过100个基点（bp），而随着资金压力加大，市场期盼央行能尽快输血救急。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 6.1838/6.0205 6.2875/6.1203 6.6567/6.4550
上周五 6.1300/5.9705 6.2238/6.0502 6.6218/6.3775
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变动 +5.38bp/+5.00bp +6.37bp/+7.01bp +3.49bp/+7.75bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.0333%，较上周上涨。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)