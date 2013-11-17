台湾货币市场：11月18日及本提存期资金预期变化一览表

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透台北11月18日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期6,798.7亿台币。
--94甲8期公债付息6.00亿台币。
--96甲7期公债付息9.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)6,757.45亿台币 ：
11/19 4,218.00亿台币
11/20 1,654.20亿台币
11/21 4,027.90亿台币
11/22 914.70亿台币
11/25 2,006.00亿台币
11/26 836.50亿台币
11/27 569.00亿台币
11/28 3,323.85亿台币
11/29 3,628.60亿台币
12/02 3,998.20亿台币
12/03 1,580.50亿台币
--公债还本付息27亿台币
11/18 93甲9期付息10.50亿台币
11/24 88甲2期付息16.50亿台币
--国库券到期偿还298.50亿台币
12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。
--11/29：发行财102-14期182天期国库券，金额300亿台币，28日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度