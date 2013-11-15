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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 17:05 BJT

中国外汇：10月代客结售汇顺差续增至392亿美元，远期净结汇130亿美元

路透上海11月15日 - 中国外管局最新统计数据显示，10月银行代客结售汇顺差392亿美元，较上月水平增
加超过两成；同月远期结售汇为净结汇130亿美元，较上月水平明显回落。
    
    外管局网站周五公布数据显示，10月银行代客结汇1,511亿美元，售汇1,119亿美元；同期银行代客远期结
汇签约298亿美元，远期售汇签约168亿美元。
    
    同期银行自身结汇48亿美元，售汇80亿美元，结售汇逆差33亿美元。
    
    统计并显示，1-10月银行代客累计结汇14,785亿美元，累计售汇11,667亿美元，累计结售汇顺差3,118亿
美元；同期银行代客累计远期结汇签约2,815亿美元，累计远期售汇签约1,883亿美元，累计远期净结汇932亿
美元。

   以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
  
                  10月  9月   8月  7月  6月  5月  4月   3月   2月   1月  12年12月  11月  10月
 代客结售汇净额   392   317   94   26   81   172  343   446   322   926       543   185    78
 代客收付款顺收   289   126   50   -14  -53  83   169   367   127   554       317    59   -53
 代客远期结售汇   130   180   93   26   144  104   91    44    25    94        95    54    -6
 净额                                                                                    
 
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一
。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

    更多细节，请点选外管局网站:(here)


 (发稿 罗晟; 审校 李然/毕晓雯)

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