中国外汇：10月代客结售汇顺差续增至392亿美元，远期净结汇130亿美元

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透上海11月15日 - 中国外管局最新统计数据显示，10月银行代客结售汇顺差392亿美元，较上月水平增 加超过两成；同月远期结售汇为净结汇130亿美元，较上月水平明显回落。 外管局网站周五公布数据显示，10月银行代客结汇1,511亿美元，售汇1,119亿美元；同期银行代客远期结 汇签约298亿美元，远期售汇签约168亿美元。 同期银行自身结汇48亿美元，售汇80亿美元，结售汇逆差33亿美元。 统计并显示，1-10月银行代客累计结汇14,785亿美元，累计售汇11,667亿美元，累计结售汇顺差3,118亿 美元；同期银行代客累计远期结汇签约2,815亿美元，累计远期售汇签约1,883亿美元，累计远期净结汇932亿 美元。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 代客结售汇净额 392 317 94 26 81 172 343 446 322 926 543 185 78 代客收付款顺收 289 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554 317 59 -53 代客远期结售汇 130 180 93 26 144 104 91 44 25 94 95 54 -6 净额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一 。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(here) (发稿 罗晟; 审校 李然/毕晓雯)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)