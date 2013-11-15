中国农业：今年将继续实行玉米、大豆临时收储政策--发改委

路透上海11月15日 - 中国国家发展和改革委员会周五宣布，2013年东北地区将继续实行玉米、大豆临时收储政策。大豆收储价与去年持平。

发改委网站刊登的通知显示，玉米（国标三等）临时收储价格为：内蒙古、辽宁1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤。大豆（国标三等）临时收储价格为2.3元/斤。该价格折合为每吨4,600元。