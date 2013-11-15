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货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 16:52 BJT

中国农业：今年将继续实行玉米、大豆临时收储政策--发改委

路透上海11月15日 - 中国国家发展和改革委员会周五宣布，2013年东北地区将继续实行玉米、大豆临时收储政策。大豆收储价与去年持平。

发改委网站刊登的通知显示，玉米（国标三等）临时收储价格为：内蒙古、辽宁1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤。大豆（国标三等）临时收储价格为2.3元/斤。该价格折合为每吨4,600元。

去年东北地区的国产大豆收储价亦为每吨4,600元人民币，玉米收储价为每吨2,100-2,140元。

发改委表示，临时收储起始时间由国家有关部门根据市场情况研究确定，截止时间为2014年4月30日。(完)

欲浏览通知全文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 张喜良)

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