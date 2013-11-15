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货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 21:45 BJT

表格：美国10月进口物价较前月降0.7%，创4月以来最大降幅

路透11月15日 - 美国劳工部周五公布，美国10月进口物价较前月下滑0.7%，创4月以来最大降幅，预估为降0.4%。10月出口物价较前月下跌0.5%，预估为上涨0.1%。

美国10月进口物价较上年同期下滑2.0%，出口物价较上年同期下滑2.1%

10月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

10月　 9月 (前值) 13年10月/12年10月

进口物价 -0.7 0.1 0.2 -2.0

出口物价 -0.5 0.4 0.3 -2.1

(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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