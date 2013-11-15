表格：美国10月进口物价较前月降0.7%，创4月以来最大降幅

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透11月15日 - 美国劳工部周五公布，美国10月进口物价较前月下滑0.7%，创4月以来最大降幅，预估为降0.4%。10月出口物价较前月下跌0.5%，预估为上涨0.1%。
美国10月进口物价较上年同期下滑2.0%，出口物价较上年同期下滑2.1%
10月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
10月 9月 (前值) 13年10月/12年10月
进口物价 -0.7 0.1 0.2 -2.0
出口物价 -0.5 0.4 0.3 -2.1
(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)